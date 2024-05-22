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Віменс (320922) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Віменс
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 200 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
200 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.4. Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок

Віменс інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить:

активні інгредієнти: екстракт листя шавлії звичайної - 100 мг, екстракт шишок хмелю - 40 мг, екстракт плодів прутняка звичайного - 4 мг, фолієва кислота - 0,4 мг;

допоміжні речовини:

наповнювачі: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний прежелатинізований, магнію стеарат;

оболонка капсули: желатин.

Без ГМО.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки - 0,2 г, вуглеводи - 12,9 г, жири - 0,1 г; 5З,3 ккал (223 кДж).

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період лактації, вітамін В12-дефіцитна анемія та злоякісні новоутворення молочної залози.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці за температури від 0 до 25 градусів.

Форма випуску

Капсули у блістерах. Маса нетто 1 капсули: 200 мг ± 10 %.

Кількість капсул в 1 упаковці: вказано на упаковці.