Віменс (320922) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Віменс інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні інгредієнти: екстракт листя шавлії звичайної - 100 мг, екстракт шишок хмелю - 40 мг, екстракт плодів прутняка звичайного - 4 мг, фолієва кислота - 0,4 мг;
допоміжні речовини:
наповнювачі: целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний прежелатинізований, магнію стеарат;
оболонка капсули: желатин.
Без ГМО.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки - 0,2 г, вуглеводи - 12,9 г, жири - 0,1 г; 5З,3 ккал (223 кДж).
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період лактації, вітамін В12-дефіцитна анемія та злоякісні новоутворення молочної залози.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці за температури від 0 до 25 градусів.
Форма випуску
Капсули у блістерах. Маса нетто 1 капсули: 200 мг ± 10 %.
Кількість капсул в 1 упаковці: вказано на упаковці.