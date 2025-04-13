Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом

Канефофіт ультра (Kanefofit ultra)

КАНЕФОФІТ УЛЬТРА капсули 350 мг №30
Ціни в Київ
від 117,00 грн
В 286 аптеках
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Характеристики
Виробник
Аптека 283
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
350 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки