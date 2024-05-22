Депресин (Depresin) (320775) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 71,00 грн
Без рецепта
Виробник
Аптека 283
Форма випуску
Капсули
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Депресин інструкція із застосування
Склад
Екстракт глоду - 200,0 мг, пустирника - 60,0 мг, звіробою - 60,0 мг, м'яти - 25,0 мг;
допоміжні речовини: лактоза, кальцій (магній), оксид кремнію.
Без ГМО.
Не містить цукру.
Спосіб застосування та дози
Рекомендовано приймати: дорослим 1 капсула двічі на день після прийому їжі протягом 30 днів. При необхідності курс повторюють.
Форма випуску
Капсули №30 по 400,0 мг.
від 71,00 грн
Депресин капсули 400 мг, №30
від 71,00 грн