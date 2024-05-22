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Депресин (Depresin) (320775) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Депресин (Depresin)
Ціна в місті Київ
від 71,00 грн
Без рецепта
30 шт, 400 мг від 71,00 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Депресин інструкція із застосування

Склад

Екстракт глоду - 200,0 мг, пустирника - 60,0 мг, звіробою - 60,0 мг, м'яти - 25,0 мг;

допоміжні речовини: лактоза, кальцій (магній), оксид кремнію.

Без ГМО.

Не містить цукру.

Спосіб застосування та дози

Рекомендовано приймати: дорослим 1 капсула двічі на день після прийому їжі протягом 30 днів. При необхідності курс повторюють.

Форма випуску

Капсули №30 по 400,0 мг.

Депресин
Депресин капсули 400 мг, №30
від 71,00 грн
В наявності в 3 аптеках
Ціни в аптеках
Депресин
Депресин капсули 400 мг, №30
від 71,00 грн
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