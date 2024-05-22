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ГЛІЦИН ПЛЮС (GLUCINE PLUS) (320772) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ГЛІЦИН ПЛЮС (GLUCINE PLUS)
Ціна в місті Київ
від 40,00 грн
Без рецепта
30 шт, 500 мг від 40,00 грн
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку

ГЛІЦИН ПЛЮС інструкція із застосування

Склад

Екстракт пустирника, гліцин;

допоміжні речовини: МКЦ, крохмаль, лактоза, аеросил, кальцій (магній).

Спосіб застосування та дози

Дорослим приймати 1–2 таблетки двічі на день; тримати в роті до повного розсмоктування. Курс прийому - 30 днів. При необхідності курс повторюють.

Форма випуску

Таблетки №30 по 500,0 мг.

ГЛІЦИН ПЛЮС
ГЛІЦИН ПЛЮС таблетки 500 мг, №30
від 40,00 грн
В наявності в 3 аптеках
Ціни в аптеках
ГЛІЦИН ПЛЮС
ГЛІЦИН ПЛЮС таблетки 500 мг, №30
від 40,00 грн
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