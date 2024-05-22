ГЛІЦИН ПЛЮС (GLUCINE PLUS) (320772) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 40,00 грн
Без рецепта
Виробник
Аптека 283
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
ГЛІЦИН ПЛЮС інструкція із застосування
Склад
Екстракт пустирника, гліцин;
допоміжні речовини: МКЦ, крохмаль, лактоза, аеросил, кальцій (магній).
Спосіб застосування та дози
Дорослим приймати 1–2 таблетки двічі на день; тримати в роті до повного розсмоктування. Курс прийому - 30 днів. При необхідності курс повторюють.
Форма випуску
Таблетки №30 по 500,0 мг.
від 40,00 грн
ГЛІЦИН ПЛЮС таблетки 500 мг, №30
від 40,00 грн