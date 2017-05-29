Гепахелс (Hepahealth) (320771) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гепахелс інструкція із застосування
Характеристика
молочний чортополох (розторопша), головною складовою якої є силімарин, що захищає та відновлює клітини печінки. Розторопша плямиста застосовується при лікуванні гепатиту, цирозу, токсичних уражень печінки та селезінки, при жовчних каменях, жовтяниці.
Екстракт турмерику містить пахучу ефірну олію, у складі якої борнеол та інші терпеноїди. Застосовують при лікуванні захворювань печінки, жовчного міхура і шлунка. Має антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості.
Лецитин — незамінна амінокислота, нормалізує ліпідний і холестериновий обмін, сприяє відновленню печінки після дії токсичних речовин. Сприяє засвоєнню тіаміну печінкою та абсорбції вітаміну А у кишечнику, стимулює жовчовиділення.
Екстракт артишоку містить цинарин, який чинить гепатопротекторну та жовчогінну дію. Крім цього, у складі артишоку наявні фенолкислоти, які активізують утворення жовчі, підвищують діурез, збільшують кількість сечовини, що виводиться з організму. Екстракт артишоку застосовують при захворюваннях печінки, цукровому діабеті, для покращення процесів травлення, для підвищення апетиту та нормалізації обміну речовин.
Інозит (вітамін В8) — водорозчинний вітамін. Заспокоює ЦНС, активізує моторику ШКТ. Попереджає утворення жирової інфільтрації печінки.
Дія кнікуса благословенного зумовлена гіркотою, яка збуджує секрецію шлункового соку, покращує апетит, посилює утворення жовчі і полегшує її відтік. Зменшує запалення, покращує кровообіг і стан печінки.
Орегонський виноград (магонія падуболистна) є найближчим родичем барбарису і входить в родину барбарисових. Офіційна назва — магонія падуболистна. Застосовують при жовчнокам’яній хворобі, гепатиті, холециститі.
Холін (вітамін B4) — гепатопротектор, прискорює структурне відновлення пошкоджених тканин печінки при токсичному впливі ліків, вірусів, алкоголю і наркотиків, перешкоджає утворенню жовчних каменів. Холін стимулює ферментативне розщеплення жирів, нормалізуючи жировий обмін, сприяє повному засвоєнню жиророзчинних вітамінів: вітаміну А, D, Е, К.
L-метіонін — одна з незамінних амінокислот, що містять сірку. Метіонін сприяє травленню, забезпечує дезінтоксикаційні процеси, насамперед знешкодження токсичних металів: виявляє в організмі такі метали, як ртуть, свинець, кадмій, і, зв’язуючись з ними, швидко виводить їх з організму. Попереджає утворення жирової інфільтрації печінки.
Вітамін В6 (пірідоксин) бере участь у білковому та жировому обміні, стимулює жовчовиділення. Призначають при хронічних і гострих гастритах, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічному холециститі. У склад ноні входять компоненти, які використовуються при цукровому діабеті, АГ, для профілактики виразки шлунка, покращення травлення, при атеросклерозі та артритах. У цих фруктах дуже багато вітамінів і мінералів, а також значний вміст амінокислот. Компоненти ноні стимулюють активність гладких м’язів та виявляють антигістамінний, протиалергічний, знеболювальний ефект.
Рекомендації з вживання
може бути використана в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело природних біологічно активних речовин, вітамінів та мінералів для сприяння покращенню функціонального стану печінки та процесів травлення, профілактики захворювань печінки, жовчовивідних шляхів, утворенню жовчних каменів; відновленню структурних пошкоджень тканин печінки при токсичному впливі ліків, вірусів, алкоголю та наркотичних речовин. Має жовчогінні, сечогінні, гепатопротекторні та детоксикаційні властивості. Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.
Спосіб вживання: дорослим та дітям віком з 12 років по 1 таблетці 3 рази на добу під час прийому їжі. Рекомендований курс вживання — 1 міс. У подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не є лікарським засобом.
Особливості застосування
застереження при вживанні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, період вагітності та годування груддю. З обережністю вживати за наявності каменів у жовчному міхурі.
Умови зберігання
в сухому захищеному від світла місці. При кімнатній температурі.