молочний чортополох (розторопша), головною складовою якої є силімарин, що захищає та відновлює клітини печінки. Розторопша плямиста застосовується при лікуванні гепатиту, цирозу, токсичних уражень печінки та селезінки, при жовчних каменях, жовтяниці.

Екстракт турмерику містить пахучу ефірну олію, у складі якої борнеол та інші терпеноїди. Застосовують при лікуванні захворювань печінки, жовчного міхура і шлунка. Має антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості.

Лецитин — незамінна амінокислота, нормалізує ліпідний і холестериновий обмін, сприяє відновленню печінки після дії токсичних речовин. Сприяє засвоєнню тіаміну печінкою та абсорбції вітаміну А у кишечнику, стимулює жовчовиділення.

Екстракт артишоку містить цинарин, який чинить гепатопротекторну та жовчогінну дію. Крім цього, у складі артишоку наявні фенолкислоти, які активізують утворення жовчі, підвищують діурез, збільшують кількість сечовини, що виводиться з організму. Екстракт артишоку застосовують при захворюваннях печінки, цукровому діабеті, для покращення процесів травлення, для підвищення апетиту та нормалізації обміну речовин.

Інозит (вітамін В 8 ) — водорозчинний вітамін. Заспокоює ЦНС, активізує моторику ШКТ. Попереджає утворення жирової інфільтрації печінки.

Дія кнікуса благословенного зумовлена гіркотою, яка збуджує секрецію шлункового соку, покращує апетит, посилює утворення жовчі і полегшує її відтік. Зменшує запалення, покращує кровообіг і стан печінки.

Орегонський виноград (магонія падуболистна) є найближчим родичем барбарису і входить в родину барбарисових. Офіційна назва — магонія падуболистна. Застосовують при жовчнокам’яній хворобі, гепатиті, холециститі.

Холін (вітамін B 4 ) — гепатопротектор, прискорює структурне відновлення пошкоджених тканин печінки при токсичному впливі ліків, вірусів, алкоголю і наркотиків, перешкоджає утворенню жовчних каменів. Холін стимулює ферментативне розщеплення жирів, нормалізуючи жировий обмін, сприяє повному засвоєнню жиророзчинних вітамінів: вітаміну А, D, Е, К.

L-метіонін — одна з незамінних амінокислот, що містять сірку. Метіонін сприяє травленню, забезпечує дезінтоксикаційні процеси, насамперед знешкодження токсичних металів: виявляє в організмі такі метали, як ртуть, свинець, кадмій, і, зв’язуючись з ними, швидко виводить їх з організму. Попереджає утворення жирової інфільтрації печінки.

Вітамін В 6 (пірідоксин) бере участь у білковому та жировому обміні, стимулює жовчовиділення. Призначають при хронічних і гострих гастритах, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічному холециститі. У склад ноні входять компоненти, які використовуються при цукровому діабеті, АГ, для профілактики виразки шлунка, покращення травлення, при атеросклерозі та артритах. У цих фруктах дуже багато вітамінів і мінералів, а також значний вміст амінокислот. Компоненти ноні стимулюють активність гладких м’язів та виявляють антигістамінний, протиалергічний, знеболювальний ефект.