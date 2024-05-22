ГЕПАНАЗЕ (320770) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ГЕПАНАЗЕ інструкція із застосування
Склад
активні інгредієнти
- екстракт плодів розторопші плямистої — 80 мг
- екстракт кукурудзяних стовпчиків з приймочками — 80 мг
- екстракт квітів нагідок лікарських (календули) — 40 мг
Допоміжні речовини: орісіл, магнію стеарат, крохмаль кукурудзяний, мікрокристалічна целюлоза.
Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки:
білки — 13.0 г, вуглеводи — 1.0 г, жири — 0 г; 56 ккал (234 кДж).
Форма випуску
Кпсули з масою вмісту 290 мг № 30.
Спосіб застосування та дози
Вживати дорослим по 1 капсулі 2–3 рази на добу під час їжі, запиваючи водою. Курс споживання — 1 місяць, при необхідності можна повторити декілька разів на рік.
Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів, гострі захворювання органів гепатобіліарної системи, вагітність та період лактації.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Номер серії виробництва вказано на упаковці.
Дата виготовлення вказана на упаковці.