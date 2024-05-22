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ГЕПАНАЗЕ (320770) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ГЕПАНАЗЕ
Ціна в місті Київ
від 211,74 грн
Без рецепта
30 шт, 290 мг від 211,74 грн
В наявності в 180 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
290 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

ГЕПАНАЗЕ інструкція із застосування

Склад

активні інгредієнти

  • екстракт плодів розторопші плямистої — 80 мг
  • екстракт кукурудзяних стовпчиків з приймочками — 80 мг
  • екстракт квітів нагідок лікарських (календули) — 40 мг

Допоміжні речовини: орісіл, магнію стеарат, крохмаль кукурудзяний, мікрокристалічна целюлоза.

Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки:

білки — 13.0 г, вуглеводи — 1.0 г, жири — 0 г; 56 ккал (234 кДж).

Форма випуску

Кпсули з масою вмісту 290 мг № 30.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 капсулі 2–3 рази на добу під час їжі, запиваючи водою. Курс споживання — 1 місяць, при необхідності можна повторити декілька разів на рік.

Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів, гострі захворювання органів гепатобіліарної системи, вагітність та період лактації.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 °С до 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Номер серії виробництва вказано на упаковці.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Гепаназе
Гепаназе капсули 290 мг, №30
від 211,74 грн
В наявності в 180 аптеках
Ціни в аптеках
Гепаназе
Гепаназе капсули 290 мг, №30
від 211,74 грн
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