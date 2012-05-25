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Веновітал (Venovital) (320767) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Веновітал (Venovital)
Ціна в місті Київ
від 268,13 грн
Без рецепта
60 шт, 310 мг від 268,13 грн 30 шт, 310 мг Немає в наявності
В наявності в 22 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
310 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49670 від 25.05.2012

Веновітал інструкція із застосування

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів добавки; вагітні і жінки, що годують груддю. Перед прийомом продукту проконсультуватися з лікарем.

Форма випуску

Капсули темно-бордового кольору по 310 мг.

Не є лікарським засобом.

Особливості застосування

Одночасне застосування Веновітал з антикоагулянтами може посилювати дію останніх.

Веновітал
Веновітал™ капсули 310 мг, №60
від 268,13 грн
В наявності в 22 аптеках
Ціни в аптеках
Веновітал
Веновітал™ капсули 310 мг, №60
від 268,13 грн
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