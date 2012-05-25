Веновітал (Venovital) (320767) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 268,13 грн
Без рецепта
Виробник
Юніверс Фарм
Форма випуску
Капсули
Дозування
310 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49670 від 25.05.2012
Веновітал інструкція із застосування
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів добавки; вагітні і жінки, що годують груддю. Перед прийомом продукту проконсультуватися з лікарем.
Форма випуску
Капсули темно-бордового кольору по 310 мг.
Не є лікарським засобом.
Особливості застосування
Одночасне застосування Веновітал з антикоагулянтами може посилювати дію останніх.
від 268,13 грн
Веновітал™ капсули 310 мг, №60
від 268,13 грн