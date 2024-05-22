БіоГая ПроДентіс (BioGaia® ProDentis) (320763) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БіоГая ПроДентіс інструкція із застосування
Характеристика
за рекомендацією лікаря вживати як дієтичну добавку дітям віком від 3 років і дорослим як додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій, здатних колонізувати слизову оболонку ротоглотки. Lactobacillus reuteri Prodentis (Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289) антагоністично витісняють збудників карієсу, періодонтиту, гінгівіту та інших запальних захворювань ротоглотки, нормалізують її природний баланс, сприяють зменшенню запалення та кровоточивості слизової оболонки, відновленню корисної мікрофлори ротової порожнини.
У ротовій порожнині людини живуть більше 500 різних видів мікроорганізмів. Порушення балансу корисних і шкідливих бактерій призводить до збільшення нальоту, формування зубного каменю, карієсного ураження, запальних захворювань ротової порожнини — гінгівіту, періодонтиту. У результаті — запалення, кровоточивість ясен і навіть втрата зубів.
Пробіотики — «хороші» бактерії, корисні для здоров’я людини.
БіоГая ПроДентіс — це запатентована комбінація двох штамів Lactobacillus reuteri DSM 17938 і Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 з активною дією в ротоглотці: вони антагоністично витісняють збудників карієсу, періодонтиту, гінгівіту та інших запальних захворювань, сприяють зменшенню запалення та кровоточивості слизової оболонки, підтримують здоровий стан слизової оболонки і зубів. БіоГая ПроДентіс сприяє відновленню корисної мікрофлори ротової порожнини, підтримує її здоровий баланс, перешкоджає розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. L. reuteri Prodentis колонізують клітини епітелію (прикріплюються до них), що вистилають весь шлунково-кишковий тракт, починаючи з ротової порожнини. Сприяють зменшенню запалення слизової оболонки ротової порожнини, пригнічуючи прозапальний цитокін TNF-α та інтерлейкіни IL-6, IL-8. Антимікробний механізм дії L. reuteri Prodentis полягає в секреції натуральних інгібіторів росту широкого спектра патогенних мікроорганізмів реутерину та рейтероцикліну, що властиві тільки цим мікроорганізмам. L. reuteri Prodentis — штами бактерій, що відповідають сучасним вимогам Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) і ВООЗ (2002 р.) до пробіотиків.
Ефективність, безпека Lactobacillus reuteri Prodentis для людини підтверджені в клінічних дослідженнях, проведених у Європі, Америці, Японії, Україні за участю людей різного віку.
БіоГая ПроДентіс поліпшує здоров’я порожнини рота:
- Aggregatibacter actinomycetemcomitans
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
за рекомендацією лікаря вживати як дієтичну добавку дітям віком із 3 років та дорослим як додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій, здатних колонізувати слизову оболонку ротоглотки. Вживати по 1–2 пастилки на добу, рекомендується після прийому їжі і чищення зубів. Пастилка повинна повільно розтанути в роті.
Не перевищувати вказану кількість для щоденного споживання.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вживання БіоГая ПроДентіс дозволено в період вагітності і лактації. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
в сухому місці при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.
Рекомендації з вживання
за рекомендацією лікаря вживати як дієтичну добавку дітям віком із 3 років та дорослим як додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій, здатних колонізувати слизову оболонку ротоглотки. Вживати по 1–2 пастилки на добу, рекомендується після прийому їжі і чищення зубів. Пастилка повинна повільно розтанути в роті.
Не перевищувати вказану кількість для щоденного споживання.
Особливості застосування
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вживання БіоГая ПроДентіс дозволено в період вагітності і лактації. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
в сухому місці при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.