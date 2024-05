за рекомендацією лікаря вживати як дієтичну добавку дітям віком від 3 років і дорослим як додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій, здатних колонізувати слизову оболонку ротоглотки. Lactobacillus reuteri Prodentis (Lactobacillus reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289) антагоністично витісняють збудників карієсу, періодонтиту, гінгівіту та інших запальних захворювань ротоглотки, нормалізують її природний баланс, сприяють зменшенню запалення та кровоточивості слизової оболонки, відновленню корисної мікрофлори ротової порожнини.

У ротовій порожнині людини живуть більше 500 різних видів мікроорганізмів. Порушення балансу корисних і шкідливих бактерій призводить до збільшення нальоту, формування зубного каменю, карієсного ураження, запальних захворювань ротової порожнини — гінгівіту, періодонтиту. У результаті — запалення, кровоточивість ясен і навіть втрата зубів.

Пробіотики — «хороші» бактерії, корисні для здоров’я людини.

БіоГая ПроДентіс — це запатентована комбінація двох штамів Lactobacillus reuteri DSM 17938 і Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 з активною дією в ротоглотці: вони антагоністично витісняють збудників карієсу, періодонтиту, гінгівіту та інших запальних захворювань, сприяють зменшенню запалення та кровоточивості слизової оболонки, підтримують здоровий стан слизової оболонки і зубів. БіоГая ПроДентіс сприяє відновленню корисної мікрофлори ротової порожнини, підтримує її здоровий баланс, перешкоджає розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. L. reuteri Prodentis колонізують клітини епітелію (прикріплюються до них), що вистилають весь шлунково-кишковий тракт, починаючи з ротової порожнини. Сприяють зменшенню запалення слизової оболонки ротової порожнини, пригнічуючи прозапальний цитокін TNF-α та інтерлейкіни IL-6, IL-8. Антимікробний механізм дії L. reuteri Prodentis полягає в секреції натуральних інгібіторів росту широкого спектра патогенних мікроорганізмів реутерину та рейтероцикліну, що властиві тільки цим мікроорганізмам. L. reuteri Prodentis — штами бактерій, що відповідають сучасним вимогам Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) і ВООЗ (2002 р.) до пробіотиків.

Ефективність, безпека Lactobacillus reuteri Prodentis для людини підтверджені в клінічних дослідженнях, проведених у Європі, Америці, Японії, Україні за участю людей різного віку.

БіоГая ПроДентіс поліпшує здоров’я порожнини рота:

зменшує кількість бактерій, що спричиняють карієс (Streptococcus mutans);

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

селективно інгібує періодонтитасоційовані бактерії (

);

зменшує запалення слизової оболонки ротової порожнини, пригнічує прозапальний цитокін TNF-α та інтерлейкіни IL-6, IL-8;

зменшує формування зубного нальоту;

перешкоджає формуванню зубного каменю;

поліпшує стан ясен при гінгівіті, зменшуючи кровоточивість, запалення.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком прийому рекомендована консультація лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ: за рекомендацією лікаря вживати як дієтичну добавку дітям віком із 3 років та дорослим як додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій, здатних колонізувати слизову оболонку ротоглотки. Вживати по 1–2 пастилки на добу, рекомендується після прийому їжі і чищення зубів. Пастилка повинна повільно розтанути в роті.

Не перевищувати вказану кількість для щоденного споживання.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вживання БіоГая ПроДентіс дозволено в період вагітності і лактації. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація лікаря.