Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиГлід ультра (Hawthotn ultra)

Глід ультра (Hawthotn ultra) (320761) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Глід ультра (Hawthotn ultra)
Ціна в місті Київ
від 37,05 грн
Без рецепта
30 шт, 350 мг від 37,05 грн
В наявності в 27 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
350 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи