Дітям 1–3 років — по 1 кавовій ложці (3 мл) 3 рази на день за 30 хвилин до їди або через півтори години після їжі; дітям 3–7 років — по 1 чайній ложці (5 мл) 3 рази на день за 30 хвилин до їди або через півтори години після їжі; дітям 7–15 років — по 1 столовій ложці (15 мл) 3 рази на день за 30 хвилин до їди або через півтори години після їжі. Вагітним рекомендовано вживати дитячу дозу — 5 мл 3 рази на день. Курс прийому: 20–30 днів.