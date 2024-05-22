Бебі віт (Baby vit) (320745) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бебі віт інструкція із застосування
Склад
Коріння кодонопсіса (radices Codonopsis pilosulae), насіння пальми ареки (semen Arecae), кореневище атрактілодеса (rhizoma Atractylodes), гриб порія (Poria Cocos), пророщене насіння ячменю (fructus Hordei germinatus), насіння коікса (semen Coicis), плоди яблуні (fructus Mali), коріння астрагала (radices Asparagi), коріння солодки (radices Glycyrrhizae), шкірки мандарина (pericarpium Citri reticulatae perenne), насіння квіскваліса (semen Quisqualis);
допоміжні речовини: вода очищена, цукор, бензоат натрію 0,5%.
Спосіб застосування та дози
Дітям 1–3 років — по 1 кавовій ложці (3 мл) 3 рази на день за 30 хвилин до їди або через півтори години після їжі; дітям 3–7 років — по 1 чайній ложці (5 мл) 3 рази на день за 30 хвилин до їди або через півтори години після їжі; дітям 7–15 років — по 1 столовій ложці (15 мл) 3 рази на день за 30 хвилин до їди або через півтори години після їжі. Вагітним рекомендовано вживати дитячу дозу — 5 мл 3 рази на день. Курс прийому: 20–30 днів.