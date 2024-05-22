Доппельгерц актив лецитин + B-вітамини (Doppelherz active lecithin + B-vitamins) (320726) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 109,81 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Капсули
Дозування
1 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Доппельгерц актив лецитин + B-вітамини інструкція із застосування
Склад
1 капсула (масою 1,0 г ) містить: лецитин — 500 мг; вітаміни (Е - 15 мг, В1 — 2,1 мг, В2 — 2,4 мг, В6 — 2,4 мг, РР — 13,5 мг, фолієва кислота — 200 мкг, В12 — 3 мкг).
Вказівки для хворих на цукровий діабет : 1 капсула містить 6,5 ккал/27,3 кДж і 0,001 хлібних одиниць.
Показання до застосування
- джерело лецитину, вітаміну Е і вітамінів групи В;
- сприяє збереженню хорошої пам'яті;
- зміцнює нервову систему;
- хронічні захворювання печінки.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям старше 14 років по 1 капсулі на день під час їжі.
Упаковка
30 капсул.
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ , Німеччина.