Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексівДоппельгерц актив лецитин + B-вітамини (Doppelherz active lecithin + B-vitamins)

Доппельгерц актив лецитин + B-вітамини (Doppelherz active lecithin + B-vitamins) (320726) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Доппельгерц актив лецитин + B-вітамини (Doppelherz active lecithin + B-vitamins)
Ціна в місті Київ
від 109,81 грн
Без рецепта
30 шт, 1 г від 109,81 грн
В наявності в 633 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
1 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Доппельгерц актив лецитин + B-вітамини інструкція із застосування

Склад

1 капсула (масою 1,0 г ) містить: лецитин — 500 мг; вітаміни (Е - 15 мг, В1 — 2,1 мг, В2 — 2,4 мг, В6 — 2,4 мг, РР — 13,5 мг, фолієва кислота — 200 мкг, В12 — 3 мкг).

Вказівки для хворих на цукровий діабет : 1 капсула містить 6,5 ккал/27,3 кДж і 0,001 хлібних одиниць.

Показання до застосування

  • джерело лецитину, вітаміну Е і вітамінів групи В;
  • сприяє збереженню хорошої пам'яті;
  • зміцнює нервову систему;
  • хронічні захворювання печінки.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям старше 14 років по 1 капсулі на день під час їжі.

Упаковка

30 капсул.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ , Німеччина.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ЛЕЦИТИН + B-ВІТАМІНИ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ЛЕЦИТИН + B-ВІТАМІНИ капсули 1 г, №30
від 109,81 грн
В наявності в 633 аптеках
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ЛЕЦИТИН + B-ВІТАМІНИ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ЛЕЦИТИН + B-ВІТАМІНИ капсули 1 г, №30
від 109,81 грн
Забронювати
Забронювати