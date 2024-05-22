Доппельгерц актив фолієва кислота+вітаміни B6+B12+C+E (Doppelgerts active folic acid+vitamin B6+B12+C+E) (320723) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 161,40 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Дозування
1,11 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Доппельгерц актив фолієва кислота+вітаміни B6+B12+C+E інструкція із застосування
Склад
Фолієва кислота - 600 мкг, вітамін В6 - 6 мг, вітамін В12 - 5 мкг, вітамін C - 300 мг, вітамін E - 36 мг .
Рекомендації для хворих на цукровий діабет : 1 таблетка містить 2,4 ккал/10,1 кДж і 0,003 хлібних одиниць. 1 таблетка містить 0,14 ккал/0,6 кДж . Не містить хлібних одиниць.
Показання до застосування
- Для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань і атеросклерозу.
- Підвищує еластичність судин.
- Активно приймає участь в обмін білків і ферментів.
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 таблетці на день під час їжі.
Упаковка
30 таблеток.
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ , Німеччина.