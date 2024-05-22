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Доппельгерц актив фолієва кислота+вітаміни B6+B12+C+E (Doppelgerts active folic acid+vitamin B6+B12+C+E) (320723) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц актив фолієва кислота+вітаміни B6+B12+C+E (Doppelgerts active folic acid+vitamin B6+B12+C+E)
Ціна в місті Київ
від 161,40 грн
Без рецепта
30 шт, 1,11 г від 161,40 грн
В наявності в 501 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Дозування
1,11 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Доппельгерц актив фолієва кислота+вітаміни B6+B12+C+E інструкція із застосування

Склад

Фолієва кислота - 600 мкг, вітамін В6 - 6 мг, вітамін В12 - 5 мкг, вітамін C - 300 мг, вітамін E - 36 мг .

Рекомендації для хворих на цукровий діабет : 1 таблетка містить 2,4 ккал/10,1 кДж і 0,003 хлібних одиниць. 1 таблетка містить 0,14 ккал/0,6 кДж . Не містить хлібних одиниць.

Показання до застосування

  • Для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань і атеросклерозу.
  • Підвищує еластичність судин.
  • Активно приймає участь в обмін білків і ферментів.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці на день під час їжі.

Упаковка

30 таблеток.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ , Німеччина.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ФОЛІЄВА КИСЛОТА + ВІТАМІНИ B6 + B12 + C + E
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ФОЛІЄВА КИСЛОТА + ВІТАМІНИ B6 + B12 + C + E таблетки, вкриті оболонкою 1,11 г, №30
від 161,40 грн
В наявності в 501 аптеці
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ФОЛІЄВА КИСЛОТА + ВІТАМІНИ B6 + B12 + C + E
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ФОЛІЄВА КИСЛОТА + ВІТАМІНИ B6 + B12 + C + E таблетки, вкриті оболонкою 1,11 г, №30
від 161,40 грн
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