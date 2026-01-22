Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Магній+В6 (Magnesium + B6)

Магній+В6 таблетки блістер тм Solution Pharm №50
Ціни в Київ
від 287,38 грн
В 138 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Фарміс ЛТД
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.