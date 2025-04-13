Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Добавка дієтична Чорниця (Dietary additive Bilberry)

ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "ЧОРНИЦЯ" 25 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 9,30 грн
В 36 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Вітапак
Умови продажу
Без рецепта
Вага
25 г
Дієтичні добавки