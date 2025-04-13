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Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів
Добавка дієтична Чорниця (Dietary additive Bilberry)
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від
9,30
грн
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Характеристики
Виробник
Вітапак
Умови продажу
Без рецепта
Вага
25 г
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
9,30
грн
В 36 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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