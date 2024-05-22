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Доппельгерц актив мінерали д/діабетиків (Doppelherz active minerals for diabetics) (320571) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц актив мінерали д/діабетиків (Doppelherz active minerals for diabetics)
Ціна в місті Київ
від 239,28 грн
Без рецепта
30 шт від 239,28 грн
В наявності в 4 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

Доппельгерц актив мінерали д/діабетиків інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить:

α-ліпоєва кислота

300 мг

Хрому (ІІІ) хлорид гексагідрат

40 мкг

Цинку оксид

5 мкг

Магнію цитрат

27 мг

Селену натрієва сіль

30 мкг

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 капсулі на добу під час або після вживання їжі. Запивати достатньою кількістю води.

Упаковка

30 капсул.

ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ МІНЕРАЛИ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МІНЕРАЛИ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ капсули, №30
від 239,28 грн
В наявності в 4 аптеках
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ МІНЕРАЛИ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ МІНЕРАЛИ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ капсули, №30
від 239,28 грн
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