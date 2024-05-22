Доппельгерц актив мінерали д/діабетиків (Doppelherz active minerals for diabetics) (320571) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 239,28 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Доппельгерц актив мінерали д/діабетиків інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
α-ліпоєва кислота
300 мг
Хрому (ІІІ) хлорид гексагідрат
40 мкг
Цинку оксид
5 мкг
Магнію цитрат
27 мг
Селену натрієва сіль
30 мкг
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 капсулі на добу під час або після вживання їжі. Запивати достатньою кількістю води.
Упаковка
30 капсул.