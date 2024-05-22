Діно (Dino) (320565) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 267,32 грн
Без рецепта
Виробник
Bioplus Life
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Діно інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: RDA Метилкобаламіну - 1500 мкг; NA Альфа-ліпоєвої кислоти - 100 мг; NA Фолієвої кислоти - 1,5 мг; 750 Піридоксину - 3 мг; 150 Тіаміну - 10 мг; 714 RDA рекомендованої щоденної дози.
Спосіб застосування та дози
1 капсула щодня під час прийому їжі, запиваючи склянкою води. Не розжовувати.
Не перевищувати рекомендованої дози.
Форма випуску
30 капсул.
від 267,32 грн
Діно капсули, №30
від 267,32 грн