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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуДіно (Dino)

Діно (Dino) (320565) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Діно (Dino)
Ціна в місті Київ
від 267,32 грн
Без рецепта
30 шт від 267,32 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму

Діно інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: RDA Метилкобаламіну - 1500 мкг; NA Альфа-ліпоєвої кислоти - 100 мг; NA Фолієвої кислоти - 1,5 мг; 750 Піридоксину - 3 мг; 150 Тіаміну - 10 мг; 714 RDA рекомендованої щоденної дози.

Спосіб застосування та дози

1 капсула щодня під час прийому їжі, запиваючи склянкою води. Не розжовувати.

Не перевищувати рекомендованої дози.

Форма випуску

30 капсул.

Діно
Діно капсули, №30
від 267,32 грн
В наявності в 5 аптеках
Ціни в аптеках
Діно
Діно капсули, №30
від 267,32 грн
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