Гепаклін (Hepaclean) (320562) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гепаклін інструкція із застосування
Склад
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить екстракти:
— тефрозії пурпурової (Tephrosia purpurea) — 150 mg (мг);
— кореневища пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) — 100 mg (мг);
— андрографісу волотистого (Andrographis paniculata) — 50 mg (мг);
— філантусу (Phyllanthus niruri) — 50 mg (мг);
— стебла тіноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) — 25 mg (мг);
— берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) — 25 mg (мг);
— перцю довгого (Piper longum) — 25 mg (мг);
допоміжні речовини:
стабілізатор крохмаль кукурудзяний; наповнювач целюлоза мікрокристалічна; стабілізатор кросповідон; загущувач полівінілпіролідон; консервант бензоат натрію; антиспікаючі агенти тальк, магнію стеарат; оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид, тальк, етилцелюлоза).
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 18 років, вагітність та період лактації у жінок, стани, що супроводжуються ризиком обструкції жовчовивідних шляхів (наявність конкрементів, обтураційні явища в жовчовивідних шляхах).
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1–2 таблетки 2 рази на добу перед вживанням їжі, запиваючи водою.
Форма випуску
таблетки, упаковані по 60 штук.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва.
|на 100 g (г)
|на 1 таблетку (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|1504,80 kJ (кДж)
360,00 kcal (ккал)
|8,36 kJ (кДж)
2,00 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|4,00 g (г)
|0,02 g (г)
|жирів
|0 g (г)
|0 g (г)
|вуглеводів
|86,00 g (г)
|0,48 g (г)
Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб застосування та дози» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.