Індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 18 років, вагітність та період лактації у жінок, стани, що супроводжуються ризиком обструкції жовчовивідних шляхів (наявність конкрементів, обтураційні явища в жовчовивідних шляхах).