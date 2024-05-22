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Гепаклін (Hepaclean) (320562) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепаклін (Hepaclean)
Ціна в місті Київ
від 180,84 грн
Без рецепта
60 шт від 180,84 грн
В наявності в 484 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Гепаклін інструкція із застосування

Склад

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить екстракти:

— тефрозії пурпурової (Tephrosia purpurea) — 150 mg (мг);

— кореневища пікрорхізи курроа (Picrorhiza kurroa) — 100 mg (мг);

— андрографісу волотистого (Andrographis paniculata) — 50 mg (мг);

— філантусу (Phyllanthus niruri) — 50 mg (мг);

— стебла тіноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) — 25 mg (мг);

— берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) — 25 mg (мг);

— перцю довгого (Piper longum) — 25 mg (мг);

допоміжні речовини:

стабілізатор крохмаль кукурудзяний; наповнювач целюлоза мікрокристалічна; стабілізатор кросповідон; загущувач полівінілпіролідон; консервант бензоат натрію; антиспікаючі агенти тальк, магнію стеарат; оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид, тальк, етилцелюлоза).

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 18 років, вагітність та період лактації у жінок, стани, що супроводжуються ризиком обструкції жовчовивідних шляхів (наявність конкрементів, обтураційні явища в жовчовивідних шляхах).

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1–2 таблетки 2 рази на добу перед вживанням їжі, запиваючи водою.

Форма випуску

таблетки, упаковані по 60 штук.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

 на 100 g (г)на 1 таблетку (порцію)
Енергетична цінність (калорійність) продукту1504,80 kJ (кДж)
360,00 kcal (ккал)		8,36 kJ (кДж)
2,00 kcal (ккал)
Поживна (харчова) цінність продукту  
білків4,00 g (г)0,02 g (г)
жирів0 g (г)0 g (г)
вуглеводів86,00 g (г)0,48 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб застосування та дози» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед,

юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531.

Гепаклін
Гепаклін таблетки, №60
від 180,84 грн
В наявності в 484 аптеках
Ціни в аптеках
Гепаклін
Гепаклін таблетки, №60
від 180,84 грн
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