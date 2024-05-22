Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектомЕкстракт березовий (Birch extract) Екстракт березовий (Birch extract) (320542) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Weleda Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом