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Екстракт березовий (Birch extract) (320542) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Екстракт березовий (Birch extract)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом