АЛФАВІТ® У СЕЗОН ЗАСТУД (ALFAVIT® IN THE SEASON OF CLOSURE) (320535) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЛФАВІТ У СЕЗОН ЗАСТУД інструкція із застосування
Характеристика
АлфаВіт у сезон застуд може бути рекомендована як додаткове джерело вітамінів, макро- та мікроелементів, ліпоєвої та бурштинової кислот для зміцнення захисних сил організму в період сезонних застудних захворювань. Має загальнозміцнювальні та антиоксидантні властивості. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на три таблетки з урахуванням сумісності компонентів.
Властивості АлфаВіт у сезон застуд підтверджено науковими дослідженнями складу.
Рекомендації з вживання
дорослим по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.
Особливості застосування
індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози, період вагітності та годування груддю. Цей продукт не призначений для діагностики та лікування, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.