Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Колаген екстра плюс з глюкозаміном (Collagen extra plus with glucosamine)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
АВА плюс
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
7 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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