Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Колаген екстра плюс з глюкозаміном (Collagen extra plus with glucosamine)

КОЛАГЕН ЕКСТРА ПЛЮС З ГЛЮКОЗАМІНОМ порошок 8 г №7
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
АВА плюс
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
7 шт.
Дієтичні добавки