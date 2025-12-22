МозгАктив (MozgActiv)
Характеристики
Виробник
Грінвуд
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
МозгАктив інструкція із застосування
Склад
В 1 капсулі 250 мг екстракту листя гінкго білоба (Ginkgo biloba).
Рекомендації щодо застосування
Рекомендовано як загальнозміцнюючий, тонізуючий засіб, який сприяє поліпшенню функціонального стану кровоносної системи.
Гінкго Білоба, що входить до складу препарату, сприяє:
- нормалізації мозкового і коронарного кровообігу, поліпшенню передачі нервових імпульсів, що веде до стабілізації функцій мозку, пам'яті, уваги і здатності логічно мислити;
- відновленню еластичності і міцності судин, поліпшенню кровообігу в них, нормалізації артеріального тиску;
- запобіганню тромбозів мозкових і коронарних судин;
- відновленню функцій організму, ослаблих у результаті вікових змін (пам'ять, слух, зір, мовні і рухові функції), уповільненню процесів старіння головного мозку;
- поліпшенню живлення серцевого м'яза, зміцненню серцево-судинної системи, допомагає запобігти бронхоконстрикції (напади астми);
- нормалізації обміну речовин нервових клітин і постачання їх киснем;
- проявляє заспокійливу (седативну) і антиспазматичну дії, знімає пригнічений стан як наслідок перенесених стресів, покращує самопочуття, підіймає настрій.
Спосіб застосування та дози
Дорослим приймати по 2 капсули 2 рази на день, запиваючи водою, під час вживання їжі. Курс прийому 3—5 тижнів.
Протипоказання
Не рекомендується приймати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, вагітним і жінкам, які годують груддю.
Перед прийомом продукту проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Форма випуску
Капсули по 250,0 мг.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Термін придатності
36 місяців від дати виготовлення.
Характеристики
Виробник
Грінвуд
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.