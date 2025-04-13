Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Капіляропротект (Capillaroprotect)

Капляропротект капсули 0.5 г №60
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Екосвіт Ойл
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки

Капіляропротект інструкція із застосування

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

60 капсул масою 0,5 г.

Склад

Масло чорної смородини, масло шипшини, жир печінки акули, масляний екстракт чорниці, дигідрокверцетин.

Термін придатності

24 місяці.