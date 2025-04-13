Дорослим і дітям з 12 років по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

60 капсул масою 0,5 г.