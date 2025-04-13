Капіляропротект (Capillaroprotect)
Характеристики
Виробник
Екосвіт Ойл
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Капіляропротект інструкція із застосування
Спосіб застосування
Дорослим і дітям з 12 років по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
60 капсул масою 0,5 г.
Склад
Масло чорної смородини, масло шипшини, жир печінки акули, масляний екстракт чорниці, дигідрокверцетин.
Термін придатності
24 місяці.