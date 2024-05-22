Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглобиАртрокомплекс (Artrocomplex)

Артрокомплекс (Artrocomplex) (320433) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Артрокомплекс (Artrocomplex)
Ціна в місті Київ
від 127,54 грн
Без рецепта
60 шт, 0,5 г від 127,54 грн
В наявності в 10 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
0,5 г
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.2. Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби