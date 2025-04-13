Женское здоровье
Женское здоровье інструкція із застосування
Склад
екстракт коренів аїру — 70 мг, екстракт трави деревію — 70 мг, екстракт листя евкаліпта — 70 мг, екстракт квіток ромашки — 70 мг, екстракт трави чистотілу — 70 мг, екстракт квіток календули (карофілен) — 70 мг;
допоміжна речовина:
масло какао 1,08 г.
10 капсул жирових по 1,5 г:
- кольпіти, цервіцити;
- вульвіти, вульвовагиніти;
- ерозії шийки матки;
- ендоцервіцити.
Спосіб застосування
Попередньо звільнивши капсулу жирову від контурної упаковки, її вводять глибоко в піхву. Після введення капсули бажано перебування в ліжку (лежачи на спині) протягом 30-40 хвилин. Застосовують по 1 капсулі 1-2 разів на день протягом 10-15 днів. Тривалість курсу визначається характером і тяжкістю захворювання, досягнутим клінічним ефектом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів.