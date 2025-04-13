Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи

Женское здоровье

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БІОФІТОН "ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ
БІОФІТОН "ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ
Капсули 1,5 г №10
Фітоаптека Чистякова
від 331,00 грн
в 284 аптеках
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Вітамінний комплекс "Жіноче здоров'я"
Вітамінний комплекс "Жіноче здоров'я"
Таблетки №60
ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА КИЇВ
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 331,00 грн
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Інструкція вказана для БІОФІТОН "ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ капсули 1,5 г №10

Женское здоровье інструкція із застосування

Інструкція вказана для БІОФІТОН "ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я" КАПСУЛИ ЖИРОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ капсули 1,5 г №10

Склад

екстракт коренів аїру — 70 мг, екстракт трави деревію — 70 мг, екстракт листя евкаліпта — 70 мг, екстракт квіток ромашки — 70 мг, екстракт трави чистотілу — 70 мг, екстракт квіток календули (карофілен) — 70 мг;

допоміжна речовина:

масло какао 1,08 г.

10 капсул жирових по 1,5 г:

- кольпіти, цервіцити;

- вульвіти, вульвовагиніти;

- ерозії шийки матки;

- ендоцервіцити.

Спосіб застосування

Попередньо звільнивши капсулу жирову від контурної упаковки, її вводять глибоко в піхву. Після введення капсули бажано перебування в ліжку (лежачи на спині) протягом 30-40 хвилин. Застосовують по 1 капсулі 1-2 разів на день протягом 10-15 днів. Тривалість курсу визначається характером і тяжкістю захворювання, досягнутим клінічним ефектом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів.

Характеристики
Виробник
Фітоаптека Чистякова
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/85517 від 30.12.2008