Попередньо звільнивши капсулу жирову від контурної упаковки, її вводять глибоко в піхву. Після введення капсули бажано перебування в ліжку (лежачи на спині) протягом 30-40 хвилин. Застосовують по 1 капсулі 1-2 разів на день протягом 10-15 днів. Тривалість курсу визначається характером і тяжкістю захворювання, досягнутим клінічним ефектом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.