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Діабетовід (Diabetovid) (320264) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Діабетовід (Diabetovid)
Ціна в місті Київ
від 197,80 грн
Без рецепта
30 шт від 197,80 грн
В наявності в 84 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну