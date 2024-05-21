Артрикюр-N може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело гінтеролу, піперину, β-каротину, вітаміну С, органічних кислот (галової, кофеїнової, хебулинової, галатанінової), флаваноїдів та їх глікозидів, ефірних олій, летких речовин (цингіберену, турменолу, борнеолу, куркуміну) з метою створення оптимальних дієтологічних умов для функціонування опірно-рухового апарату. Біологічно активні речовини, що входять до складу рослинних компонентів, проявляють протизапальні, спазмолітині, антиоксидантні та імуномоделюючі властивості; сприяють підвищенню загального тонусу та рухової активності, зменшують ранкову скутість суглобів, поліпшують обмін речовин, регулюють діяльність ШКТ, серцево–судинної та нервової систем.