АРТРИКЮР®-N (ARTRICURE) (320220) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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АРТРИКЮР -N інструкція із застосування
Характеристика
Артрикюр-N може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело гінтеролу, піперину, β-каротину, вітаміну С, органічних кислот (галової, кофеїнової, хебулинової, галатанінової), флаваноїдів та їх глікозидів, ефірних олій, летких речовин (цингіберену, турменолу, борнеолу, куркуміну) з метою створення оптимальних дієтологічних умов для функціонування опірно-рухового апарату. Біологічно активні речовини, що входять до складу рослинних компонентів, проявляють протизапальні, спазмолітині, антиоксидантні та імуномоделюючі властивості; сприяють підвищенню загального тонусу та рухової активності, зменшують ранкову скутість суглобів, поліпшують обмін речовин, регулюють діяльність ШКТ, серцево–судинної та нервової систем.
Рекомендації з вживання
Артрикюр-N вживати дорослим по 2 таблетки 2 рази на добу (вранці та ввечері) після прийому їжі; запивати ½ склянки питної води кімнатної температури. Тривалість застосування до 30 днів. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Подальше вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.
Особливості застосування
під час застосування Артрикюр-N слід дотримуватись збалансованого раціону харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі, алкоголь. У разі недотримання рекомендацій лікаря відносно раціону харчування зазначений ефект знижується.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 ° С.