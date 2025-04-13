Лайфемін рекомендується вживати як додаткове джерело природних естроген-прогестагенових гормоноподібних сполук, таких як ізофлавони (дайдзеин та пуерарін), ізопренілові флавоноїди (8-ізопренілнарінгенін, 6-ізопренілнарінгенін, ксантогумол, ізоксантогумол), тритерпенові глікозиди (актеїн, циміціфугозид), стероїдні сапоніни (діосгенін, β-ситостерин), гіркоти, поліфенольні сполуки, органічні кислоти, ефірні масла, а також макроелемент кальцію, з метою зменшення проявів клімактеричного синдрому (припливи, роздратованість, різкі зміни настрою, депресивні стани, нічне підвищене потовиділення, порушення сну, роздратування і сухість зовнішніх статевих органів, зниження проявів штучної менопаузи, викликаної застосуванням лікарських засобів або хірургічним втручанням), при загрозі розвитку менопаузального остеопорозу.