Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Лайфемін (Lifemin®)

Лайфемін капсули №30
Ціни в Київ
від 391,23 грн
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Характеристики
Виробник
Универсальное агентство "Про-фарма"
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Лайфемін інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: екстракт хмелю (Humulus lupulus) — 120 мг (у тому числі патентованого екстракту Lifenol — 20 мг), екстракт кореня дикого ямсу (Dioscorea villosa) — 70 мг, перловий порошок — 60 мг, екстракт кореня пуерарії лопатевої (Pueraria lobata) — 50 мг, екстракт кореня дудника китайського (Angelica sinensis) — 50 мг, екстракт кореневища циміцифуги (Cimicifuga racemosa) — 30 мг;
допоміжні речовини: кремнію двоокис аморфний, магнію стеарат, желатин, кандурин (двоокис титану, алюмосилікат калію), спеціальний червоний.

Характеристика

Лайфемін рекомендується вживати як додаткове джерело природних естроген-прогестагенових гормоноподібних сполук, таких як ізофлавони (дайдзеин та пуерарін), ізопренілові флавоноїди (8-ізопренілнарінгенін, 6-ізопренілнарінгенін, ксантогумол, ізоксантогумол), тритерпенові глікозиди (актеїн, циміціфугозид), стероїдні сапоніни (діосгенін, β-ситостерин), гіркоти, поліфенольні сполуки, органічні кислоти, ефірні масла, а також макроелемент кальцію, з метою зменшення проявів клімактеричного синдрому (припливи, роздратованість, різкі зміни настрою, депресивні стани, нічне підвищене потовиділення, порушення сну, роздратування і сухість зовнішніх статевих органів, зниження проявів штучної менопаузи, викликаної застосуванням лікарських засобів або хірургічним втручанням), при загрозі розвитку менопаузального остеопорозу.

Рекомендації з вживання

дорослим (жінкам) по 1 капсулі на добу незалежно від прийому їжі. Курс вживання визначається індивідуально. Перед використанням рекомендується консультація з лікарем.

Протипоказання

чутливість до компонентів продукту, період вагітності та годування груддю, естрогензалежні злоякісні новоутворення.

Особливості застосування

не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

при температурі 4-25 °С.