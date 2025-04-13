Лайфемін (Lifemin®)
Лайфемін інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: екстракт хмелю (Humulus lupulus) — 120 мг (у тому числі патентованого екстракту Lifenol — 20 мг), екстракт кореня дикого ямсу (Dioscorea villosa) — 70 мг, перловий порошок — 60 мг, екстракт кореня пуерарії лопатевої (Pueraria lobata) — 50 мг, екстракт кореня дудника китайського (Angelica sinensis) — 50 мг, екстракт кореневища циміцифуги (Cimicifuga racemosa) — 30 мг;
допоміжні речовини: кремнію двоокис аморфний, магнію стеарат, желатин, кандурин (двоокис титану, алюмосилікат калію), спеціальний червоний.
Характеристика
Лайфемін рекомендується вживати як додаткове джерело природних естроген-прогестагенових гормоноподібних сполук, таких як ізофлавони (дайдзеин та пуерарін), ізопренілові флавоноїди (8-ізопренілнарінгенін, 6-ізопренілнарінгенін, ксантогумол, ізоксантогумол), тритерпенові глікозиди (актеїн, циміціфугозид), стероїдні сапоніни (діосгенін, β-ситостерин), гіркоти, поліфенольні сполуки, органічні кислоти, ефірні масла, а також макроелемент кальцію, з метою зменшення проявів клімактеричного синдрому (припливи, роздратованість, різкі зміни настрою, депресивні стани, нічне підвищене потовиділення, порушення сну, роздратування і сухість зовнішніх статевих органів, зниження проявів штучної менопаузи, викликаної застосуванням лікарських засобів або хірургічним втручанням), при загрозі розвитку менопаузального остеопорозу.
Рекомендації з вживання
дорослим (жінкам) по 1 капсулі на добу незалежно від прийому їжі. Курс вживання визначається індивідуально. Перед використанням рекомендується консультація з лікарем.
Протипоказання
чутливість до компонентів продукту, період вагітності та годування груддю, естрогензалежні злоякісні новоутворення.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі 4-25 °С.