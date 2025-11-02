Київ
Про товар
Ціни
Лайфемін (Lifemin
®
)
Лайфемін (Lifemin
®
)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 25 аптеках у Харків
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,30
Економія при броні:
-128,90 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,00
Економія при броні:
-128,60 грн
448,40
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,10
Економія при броні:
-128,70 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,30
Економія при броні:
-128,90 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.3 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
579,60
Економія при броні:
-131,20 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,30
Економія при броні:
-128,90 грн
448,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
532,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
532,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,30
Економія при броні:
-128,90 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
9.2 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
598,40
Економія при броні:
-150,00 грн
448,40
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
532,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,00
Економія при броні:
-128,60 грн
448,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
12.1 км
Лайфемін капсули №30
Универсальное агентство "Про-Фарма"
577,30
Економія при броні:
-128,90 грн
448,40
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню