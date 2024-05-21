Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівАЛФАВІТ® КОСМЕТИК (ALFAVIT® COSMETIC)

АЛФАВІТ® КОСМЕТИК (ALFAVIT® COSMETIC) (320143) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
АЛФАВІТ<sup>&reg;</sup> КОСМЕТИК (ALFAVIT<sup>&reg;</sup> COSMETIC)
Ціна в місті Київ
від 225,40 грн
Без рецепта
60 шт від 225,40 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

АЛФАВІТ КОСМЕТИК інструкція із застосування

Характеристика

АлфаВіт Косметик може бути рекомендована як додаткове джерело вітамінів, макро- та мікроелементів, коензиму Q10, кверцетину, проантоціанідинів, поліфенолів, куркуміну та пара-амінобензойної кислоти. Сприяє покращенню стану шкіри, волосся та нігтів, стимулює їх ріст та оновлення. Має загальнозміцнювальні властивості. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на 3 таблетки з урахуванням сумісності компонентів. Властивості АлфаВіт Косметик підтверджено науковими дослідженнями складу.

Рекомендації з вживання

по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.

Особливості застосування

індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози. Цей продукт не призначений для діагностики та лікування, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.

АЛФАВІТ КОСМЕТИК
АЛФАВІТ® КОСМЕТИК таблетки, №60
від 225,40 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
АЛФАВІТ КОСМЕТИК
АЛФАВІТ® КОСМЕТИК таблетки, №60
від 225,40 грн
Забронювати
Забронювати