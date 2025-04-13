еламін (морська капуста)

чага (березовий гриб)

Бурі водорості ламінарія містять комплекс біологічно активних речовин: вуглеводів — 59%, білків — 13%, клітковина — 11%, жирів — 2%, мінеральних солей — 3%, волога — 12%.

Ламінарія незвичайно багата йодом

Примітно, що вона містить йод, пов'язаний з органічними сполуками, тому йод у складі ламінарії легко засвоюється організмом і запобігає порушенню функцій щитовидної залози.

Окрім того, йод впливає на

діяльність центральної та периферичної нервових систем

фізичне дозрівання

на стан психічної і інтелектуальної активності

Крім того, ламінарія містить ще майже 60 мікроелементів: фосфор, калій, кальцій, кобальт, цинк, натрій, сірка, селен, мідь, срібло, залізо, магній, марганець, бор, бром (добре впливає на нервову систему, на процеси збудження і гальмування), і ін..

Багата ламінарія і органічними речовинами

полісахариди ламінарії (до 21%) — джерело глюкози

Найвідоміший з них — Маніт (20–25%) вельми корисний при послабленні перістатики кишечнику; а також альгінову кислоти і її солі (до 25%) володіє терапевтичним ефектом при лікуванні шлунково-кишкових захворювань; виводить з організму важкі метали (свинець, кадмій) і радіонукліди, прискорювати загоєння ран, знижувати рівень холестерину в крові; L-фруктозу (до 4%), білкові речовини (до 9%). Він володіє сильною адсорбуючою активністю, тому частенько ламінарію використовують для виведення з організму шлаків і токсинів. У складі ламінарії також присутні вітаміни А, В1, В2, В12, З, D, Е, і альгінова пантотенова і фолієва кислоти. Окрім вживання ламінарії в лікувальних дієтах, властивості цієї водорості допомагають в профілактиці зовнішнього недоліку шкіри — целюліту.

Протипухлинні властивості водоростей

Японські учені з Киотського університету виявили, що екстракт з бурих морських водоростей може запобігти зростанню пухлин. Передбачають, що активним компонентом є комплекс полісахаридів, який надає стимулюючу дію на імунну систему.

Також не варто забувати про те, що до складу даного препарату входить ЧАГА

ЧАГА (березовий гриб):

Володіє прекрасними антимікробними і антисептичними властивостями, а вхідні в її склад речовини є природними біогенними стимуляторами, що підвищують імунітет і що збільшують захисні властивості організму, поліпшуючими обмін речовин, стимулюючими центральну нервову систему, знижує артеріальний і венозний тиск, надає протизапальну дію не лише при внутрішньому, але також і при зовнішньому використанні. Чага швидко знімає біль і усуває диспепсичні явища, нормалізує функції кишечника, підвищує загальний тонус. Активізує обмін речовин в мозковій тканині. Регулюють діяльність серцево-судинною і дихальних систем, діють як загальнозміцнюючий імуномодулятор. Підтверджено успішне використання гриба при комплексному лікуванні псоріазу. Препарати чаги застосовують у хворих виразковою хворобою, гастритами, хронічними захворюваннями печінки, при пухлинах, затримує зростання пухлини і розвиток метастазів. Зазвичай застосовують, коли вже не показано хірургічне втручання або променеву терапію. Особливо показаний цей препарат при раку шлунку і легенів.

У до складу чаги входять наступні біологічно активні речовини: зола, до складу якої входять оксиди кремнію, заліза, алюмінію, кальцію, магнію, цинку, міді, натрію, марганцю; кислоти: щавлева, мурашина, оцетова, ванілінова і ін.; вільні феноли, полісахариди, лігнін, клітковина, стеріни.



Березовий гриб чага має дії:

загальнозміцнюючі

спазмолітичні

сечогінні

болезаспокійливі

протимікробні

репаративні

загальнотонізуючі

послаблюючі

Уповільнює зростання пухлин різного походження (пригнічує розвиток пухлинних кліток), нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, зменшує потовиділення (вплив агарицинової кислоти), регулює метаболічні процеси.