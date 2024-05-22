Глюкозамін С (Glucosamine C) (320126) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 177,10 грн
Без рецепта
Виробник
Борщагівський ХФЗ
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Глюкозамін С інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: глюкозаміну гідрохлорид – 0,3 г, кислота аскорбінова – 0,025 г.
Глюкозамін С-БХФЗ – дієтична добавка до раціону харчування - джерело глюкозаміну, який є субстратом для побудови суглобового хряща. При постійному вживанні глюкозамін запобігає прогресуванню дегенеративних процесів у суглобах, хребті. Глюкозамін запобігає можливим метаболічним змінам хряща.
Показання до застосування
Захворювання суглобів (для нормалізації та відновлення їх функцій). У складі дієт №5, №10, №15.
Форма випуску
По 60 капсул в контейнері, по 1 контейнеру в пачці.
від 177,10 грн
ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ капсули, №60
від 177,10 грн