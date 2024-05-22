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Глюкозамін С (Glucosamine C) (320126) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глюкозамін С (Glucosamine C)
Ціна в місті Київ
від 177,10 грн
Без рецепта
60 шт від 177,10 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Глюкозамін С інструкція із застосування

Склад

діючі речовини: глюкозаміну гідрохлорид – 0,3 г, кислота аскорбінова – 0,025 г.

Глюкозамін С-БХФЗ – дієтична добавка до раціону харчування - джерело глюкозаміну, який є субстратом для побудови суглобового хряща. При постійному вживанні глюкозамін запобігає прогресуванню дегенеративних процесів у суглобах, хребті. Глюкозамін запобігає можливим метаболічним змінам хряща.

Показання до застосування

Захворювання суглобів (для нормалізації та відновлення їх функцій). У складі дієт №5, №10, №15.

Форма випуску

По 60 капсул в контейнері, по 1 контейнеру в пачці.

ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ
ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ капсули, №60
від 177,10 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ
ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ капсули, №60
від 177,10 грн
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