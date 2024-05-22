діючі речовини: глюкозаміну гідрохлорид – 0,3 г, кислота аскорбінова – 0,025 г.

Глюкозамін С-БХФЗ – дієтична добавка до раціону харчування - джерело глюкозаміну, який є субстратом для побудови суглобового хряща. При постійному вживанні глюкозамін запобігає прогресуванню дегенеративних процесів у суглобах, хребті. Глюкозамін запобігає можливим метаболічним змінам хряща.