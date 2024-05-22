Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураГепатовід (Gepatovid) Гепатовід (Gepatovid) (320098) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 210,16 грн Без рецепта 30 шт від 210,16 грн В наявності в 27 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Indian Herbs Research & Supply Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура