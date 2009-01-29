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Валеріанівна (Valerianivna) (320034) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Валеріанівна (Valerianivna)
Ціна в місті Київ
від 91,44 грн
Без рецепта
20 шт, 300 мг від 91,44 грн 10 шт, 300 мг Немає в наявності
В наявності в 409 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/3563 від 29.01.2009

Валеріанівна інструкція із застосування

Склад

основна діюча речовина: екстракт валеріани (Valeriana officinalis L.) сухий — 300 мг; 

допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, карбонат кальцію аеросіл 200, магнію стеарат.

Форма випуску

желатинові капсули №10 і №20.

Термін придатності

3 роки з дати виготовлення.

Валеріанівна
Валеріанівна капсули 300 мг, №20
від 91,44 грн
В наявності в 409 аптеках
Ціни в аптеках
Валеріанівна
Валеріанівна капсули 300 мг, №20
від 91,44 грн
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