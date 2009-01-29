Валеріанівна (Valerianivna) (320034) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 91,44 грн
Без рецепта
Виробник
Омніфарма
Форма випуску
Капсули
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/3563 від 29.01.2009
Валеріанівна інструкція із застосування
Склад
основна діюча речовина: екстракт валеріани (Valeriana officinalis L.) сухий — 300 мг;
допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, карбонат кальцію аеросіл 200, магнію стеарат.
Форма випуску
желатинові капсули №10 і №20.
Термін придатності
3 роки з дати виготовлення.
від 91,44 грн
Валеріанівна капсули 300 мг, №20
від 91,44 грн