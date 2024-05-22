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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАсковіт плюс

Асковіт плюс (320031) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Діагнози
Асковіт плюс
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт, 3 г Немає в наявності 10 шт, 3 г Немає в наявності 10 шт, 3 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
3 г
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин