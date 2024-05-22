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Вугілля активоване з ромашкою (319992) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вугілля активоване з ромашкою
Ціна в місті Київ
від 5,70 грн
Без рецепта
10 шт від 5,70 грн
В наявності в 14 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти