основним діючим компонентом Меморі Бустер є екстракт з листя дерева гінкго білоба (гінкго дволопастний). Активними речовинами екстракту є флавонові глікозиди, гінкголіди та білобаліди. Вони розширюють кровоносні судини, покращують кровообіг та збагачують киснем головний мозок, захищають клітини і тканини від пошкоджень, що викликані гіпоксією. Флавоноглікозиди блокують вивільнення фактора активізації згортання крові, тим самим знижують ризик тромбоутворення в судинах. Посилення притоку крові до головного мозку зменшує такі прояви недостатності мозкового кровообігу, як запаморочення, тяжкість в голові, шум і дзвін у вухах. Активні компоненти гінкго білоба покращують кровообіг у судинах міокарда, сітківці ока, нирках, а також кінцівках, усуваючи застійні явища у венозній системі і, відповідно, зменшуючи їх прояви (відчуття холоду, поколювання, оніміння кінцівок і біль при ходьбі).

Медики відмічають значимість препаратів з гінкго білоба при лікуванні периферичних судинних порушень, зумовлених цукровим діабетом та атеросклерозом, а також покращення стану пацієнтів при хворобі Альцгеймера. Вся наявна наукова інформація про гінкго білоба вказує на його здатність впливати на тривалість життя.

Молочний чортополох (розторопша плямиста) — виявляє протисклеротичнй, легкий спазмолітичний ефект, що важливо при лікуванні атеросклерозу. Цю рослину також використовують при захворюваннях печінки, очей та шкіри. Активними речовинами розторопші є силімарин (комплекс 4 ізомерів флавонолігнанів — силібінін, ізосилібінін, силідіанін і силіхристин), який має виражені гепатопротекторні (захищає і відновлює клітини печінки), антиоксидантні, антитоксичні (знешкоджує токсини і отруту) властивості.

Екстракт чорниці містить активні компоненти — антоціаніди, які належать до флавоноїдів і є антиоксидантами. В основному ці речовини зміцнюють стінки тонких судин, знижуючи їх проникність і, таким чином, обмежуючи їх пошкодження.

Імбир (екстракт кореневища) — має протисклеротичні, протизапальні та спазмолітичні властивості, що допомагає зменшити вираженість головного болю невралгічного та спастичного характеру. У медицині використовується для запобігання розвитку синдрому захитування при морських, повітряних та автомобільних поїздках.

Екстракт турмерика (куркума) містить леткі жирні кислоти, куркумін, есенціальні жирні кислоти, тумерон, зинджиберин та інші біологічно активні сполуки. Має антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості.

Екстракт розмарину (Rosemary) виявляє цілющі властивості при нервових розладах, низькому АТ, відчутті тривоги.

Меморі Бустер сприяє:

– покращенню пам’яті та концентрації уваги;

– поліпшенню розумової та інтелектуальної діяльності;

– зменшенню шуму і дзвону у вухах;

– укріпленню серцево-судинної системи;

– активації обмінних процесів в сітківці ока;

– підвищенню стійкості нервової системи до психічних і фізичних навантажень.