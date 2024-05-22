Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залозиАмбовіт (Ambovit) Амбовіт (Ambovit) (319980) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 86,42 грн Без рецепта 1 шт від 86,42 грн 60 шт Немає в наявності В наявності в 56 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітафарм Форма випуску Краплі для перорального застосування Об'єм 50 мл Дієтичні добавки 10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози