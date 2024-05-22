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Амбовіт (Ambovit) (319980) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Амбовіт (Ambovit)
Ціна в місті Київ
від 86,42 грн
Без рецепта
1 шт від 86,42 грн 60 шт Немає в наявності
В наявності в 56 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Краплі для перорального застосування
Об'єм
50 мл
Дієтичні добавки
10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози