Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Гарцинія слім (Garcinia slim)
4 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
ФІТОЧАЙ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "TABULA VITA"
Фільтр-пакет 1.5 г "гарцинія slim" для схуднення №20
Віола
від
75,00
грн
в 69 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "гарцинія slim" для схуднення №20
Ключі Здоров'я
від
65,10
грн
в 28 аптеках
Знайти в аптеках
ФІТОЦИКОРІЙ "ГАРЦИНІЯ SLIM"
100 г №1
Ключі Здоров'я
від
132,34
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ФІТОКАВА "ГАРЦИНІЯ SLIM"
100 г №1
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
1.5 г
Пакування
100 г
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Виола ФФ
Ключи Здоровья
Ціни в
Київ
від
65,10
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Віола
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню