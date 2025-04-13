Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Гарцинія слім (Garcinia slim)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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ФІТОЧАЙ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "TABULA VITA"
ФІТОЧАЙ "ЦІЛЮЩА СИЛА" "TABULA VITA"
Фільтр-пакет 1.5 г "гарцинія slim" для схуднення №20
Віола
від 75,00 грн
в 69 аптеках інших міст
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
1,5 г фільтр-пакет "гарцинія slim" для схуднення №20
Ключі Здоров'я
від 65,10 грн
в 28 аптеках
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ФІТОЦИКОРІЙ "ГАРЦИНІЯ SLIM"
ФІТОЦИКОРІЙ "ГАРЦИНІЯ SLIM"
100 г №1
Ключі Здоров'я
від 132,34 грн
в 7 аптеках інших міст
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ФІТОКАВА "ГАРЦИНІЯ SLIM"
ФІТОКАВА "ГАРЦИНІЯ SLIM"
100 г №1
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 65,10 грн
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Характеристики
Виробник
Віола
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки