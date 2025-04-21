Гарцинія слім (Garcinia slim)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Сквира, вул. Соборна, 13
100.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
94,20
Економія при броні: -25,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
132.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
134.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Шепетівка, просп. Миру, 40
146.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 6
150.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Звягель, вул. Київська, 4-А
163.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Васильків, просп. Київський Шлях, 151
170.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 1/8
181.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Обухів, вул. Київська, 119
184.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Вишневе, вул. Освіти, 5
185.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотів, вул. Шевченка, 103
185.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" 1.5 г фільтр-пакет №20
Ключі Здоров'я