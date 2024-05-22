Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглобиГіамакс комплекс (Giamax complex) Гіамакс комплекс (Giamax complex) (319958) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт Немає в наявності 60 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармекс Груп Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 11.2. Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби