Вітамін С (з аскорбату кальцію) — 250 мг (320 мг); вітамін Е (як d-альфа-токоферолу-сукцинат) — 100 МО (67 мг); L-цистеїн HCL — 50 мг; кальцій (з аскорбату кальцію) — 30 мг; таурин — 25 мг; екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) — 15,2 мг; екстракт листя Гінко Білоба (Ginkgo Biloba) — 15 мг; L-глутатіон — 12,5 мг; спіруліна (Arthrospira platensis) — 10 мг; плоди шипшини (Rose canina) — 10 мг; екстракт червоного вина (Vitis vinifera) — 7,6 мг; екстракт трави Готу Кола (Hydrocotyle asiatica) — 5 мг; екстракт трави розторопші плямистої (Silybum marianum) — 5 мг; цинк (з гліцинату цинку) — 5 мг (27,5 мг); коензим піридоксаль-5-фосфат — 3 мг; коензим рибофлавін-5-фосфат — 3 мг; пікногенол ® (Pinus pinaster) — 2,2 мг; вітамін А — 5000 МО (2,94 мг); як вітамін А пальмітат — 0,69 мг; як натуральний бета-каротин — 2,25 мг; марганець (з гліцинату марганцю) — 2 мг (13,75 мг); мідь (з амінокислотного хелату міді) — 0,5 мг (5,5 мг); суміш каротиноїдів (альфа-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) — 43 мкг; селен (як L-селенометіонін) — 25 мкг (6 мг).