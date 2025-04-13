КАКАО-МАСЛО (COCOA-BUTTER)
КАКАО-МАСЛО інструкція із застосування
Склад
1 таблетка масою 2,25 г містить: какао масло — 100%.
Харчова цінність 100 г продукту: жири — 99,88 г; вуглеводи — 0 г; білки — 0 г.
Енергетична цінність 100 г продукту: 899 ккал.
Ця дієтична добавка містить виключно какао-масло без додавання консервантів, барвників та будь-яких інших домішок.
Без ГМО.
Характеристика
масло какао отримують із зерен плодів шоколадного дерева. Його головна відмітна риса полягає в утриманні антиоксидантних речовин, здатних стимулювати імунну систему.
Корисні властивості масла какао
Допомагає зміцнити імунну систему — жирні кислоти, які містяться в маслі, активізують захисні клітини організму, що борються з інфекційними та запальними процесами.
Пом’якшує слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, допомагає при катаральних запаленнях.
Регулярне вживання масла какао очищує кров, зміцнює стінки судин, стабілізує роботу ЦНС, а також є відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань.
Сповільнює старіння організму — антиоксидантні властивості продукту нейтралізують шкідливі речовини, тим самим поліпшуючи загальний стан людини і сповільнюючи процес прояви вікових змін (утворення зморшок, втрата еластичності тканин і судин).
Сприяє загоєнню слизових оболонок — швидко позбавляє від тріщин на губах, загоює виразки в роті, ерозії і т.д.
Переваги продукту
Містить винятково масло какао без додавання консервантів, барвників та будь-яких інших домішок.
Зручна форма: 1 таблетка — це 1 порція в теплий напій або для розсмоктування.
Рекомендації з вживання
рекомендовано використовувати як дієтичну добавку до основного раціону харчування:
– при катаральних запаленнях верхніх дихальних шляхів — для змащення та пом’якшення слизової оболонки;
– при атеросклерозі — для сприяння виведенню з організму ХС та попередження утворення бляшок ХС;
– людям, що мають проблеми з випорожненням.
Спосіб вживання
При катаральних запаленнях: розтопити у чашці з гарячим напоєм 1 таблетку какао-масла та випити.
При атеросклерозі: розтопити у чашці з гарячим напоєм по 1 таблетці какао-масла 2 рази на добу вранці та ввечері та випити за 15 хв до прийому їжі.
При проблемах з випорожненням: розтопити у теплому напої по 2 таблетки та пити на ніч, протягом 3 тиж стан нормалізується.
Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °С.