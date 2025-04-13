рекомендовано використовувати як дієтичну добавку до основного раціону харчування:

– при катаральних запаленнях верхніх дихальних шляхів — для змащення та пом’якшення слизової оболонки;

– при атеросклерозі — для сприяння виведенню з організму ХС та попередження утворення бляшок ХС;

– людям, що мають проблеми з випорожненням.

Спосіб вживання

При катаральних запаленнях: розтопити у чашці з гарячим напоєм 1 таблетку какао-масла та випити.

При атеросклерозі: розтопити у чашці з гарячим напоєм по 1 таблетці какао-масла 2 рази на добу вранці та ввечері та випити за 15 хв до прийому їжі.

При проблемах з випорожненням: розтопити у теплому напої по 2 таблетки та пити на ніч, протягом 3 тиж стан нормалізується.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.