коензим Q10 (кофермент Q10, убіхінон) — каталізатор білкового походження, який міститься в кожній клітині й відіграє важливу роль у процесах енергозабезпечення організму. Кофермент Q10 — життєво важлива ланка в ланцюгу забезпечення клітин організму необхідними біохімічними компонентами, сприяє більш ефективному використанню кисню. Він має антиоксидантні властивості й нейтралізує ушкоджувальну дію вільних радикалів, які утворюються в організмі людини під дією радіації, стресів, хімікатів. Учені світу відмічають, що кофермент Q10 чинить захисну дію на серце, а також сприяє зміцненню імунної системи, нормалізує АТ, затримує процеси старіння. Медичні дослідження підтвердили нейтралізуючу дію коферменту Q10 на гістамін і тому він може бути корисним особам з алергією, БА, респіраторними захворюваннями. У віці до 30 років наш організм самостійно справляється з утворенням необхідної кількості коензиму Q10. З роками, а також при деяких захворюваннях його рівень у тканинах знижується. Це порушує енергетичний баланс організму. Наслідками такого дефіциту стають млявість, апатія, депресія, а також збої в роботі серцевого м’яза, печінки, нирок та інших органів. Тому його необхідно включати в раціон харчування, особливо особам віком старше 30 років.