КОЕНЗИМ Q10 УЛЬТРА (CO ENZIME Q10 ULTRA)
КОЕНЗИМ Q10 УЛЬТРА інструкція із застосування
Склад
Склад 1 капсули — 470 мг: коензим Q10 (убіхінон) — 30 мг, олія із соєвих бобів — 295 мг.
Біла м’яка желатинова капсула (мг): желатин — 120, стеарат магнію — 15, гліцерин — 10.
Характеристика
коензим Q10 (кофермент Q10, убіхінон) — каталізатор білкового походження, який міститься в кожній клітині й відіграє важливу роль у процесах енергозабезпечення організму. Кофермент Q10 — життєво важлива ланка в ланцюгу забезпечення клітин організму необхідними біохімічними компонентами, сприяє більш ефективному використанню кисню. Він має антиоксидантні властивості й нейтралізує ушкоджувальну дію вільних радикалів, які утворюються в організмі людини під дією радіації, стресів, хімікатів. Учені світу відмічають, що кофермент Q10 чинить захисну дію на серце, а також сприяє зміцненню імунної системи, нормалізує АТ, затримує процеси старіння. Медичні дослідження підтвердили нейтралізуючу дію коферменту Q10 на гістамін і тому він може бути корисним особам з алергією, БА, респіраторними захворюваннями. У віці до 30 років наш організм самостійно справляється з утворенням необхідної кількості коензиму Q10. З роками, а також при деяких захворюваннях його рівень у тканинах знижується. Це порушує енергетичний баланс організму. Наслідками такого дефіциту стають млявість, апатія, депресія, а також збої в роботі серцевого м’яза, печінки, нирок та інших органів. Тому його необхідно включати в раціон харчування, особливо особам віком старше 30 років.
Рекомендації з вживання
Коензим Q10 Ультра може бути рекомендована для сприяння здоровому розвитку та функціонуванню головного мозку, нервової, серцево-судинної та імунної систем. Сприяє уповільненню процесів передчасного старіння. Має антиоксидантні, імуномодулюючі, гіпотензивні, гепатопротекторні властивості.
Спосіб вживання: дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час їди разом з продуктами, що містять жири, або за призначенням лікаря. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря. Не є лікарським засобом.
Термін вживання: 2 міс, у подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю.
Умови зберігання
при кімнатній температурі в захищеному від світла місті.