Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоГінкго білоба з готу кола екстракт

Гінкго білоба з готу кола екстракт (319806) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гінкго білоба з готу кола екстракт
Ціна в місті Київ
від 92,00 грн
Без рецепта
80 шт, 0,25 г від 92,00 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Гінкго білоба з готу кола екстракт інструкція із застосування

    ГІНКГО БІЛОБА З ГОТУ КОЛА ЕКСТРАКТ
    ГІНКГО БІЛОБА З ГОТУ КОЛА ЕКСТРАКТ таблетки 0,25 г, №80
    від 92,00 грн
    В наявності в 1 аптеці
    Ціни в аптеках
    ГІНКГО БІЛОБА З ГОТУ КОЛА ЕКСТРАКТ
    ГІНКГО БІЛОБА З ГОТУ КОЛА ЕКСТРАКТ таблетки 0,25 г, №80
    від 92,00 грн
    Забронювати
    Забронювати