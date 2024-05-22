Гінкго білоба+вітаміни групи В (319805) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
- Діагнози
Гінкго білоба+вітаміни групи В інструкція із застосування
Склад
Екстракт гінкго білоба — 100 мг, вітамін В1 (тіамін) — 1,0 мг, вітамін В2 (рібофлавін) — 1,0 мг, вітамін ВЗ (ніацин) — 5,0 мг, вітамін В4 (холін) — 50 мг, вітамін В5 (пантотенова кислота) — 3,0 мг, вітамін В6 (пірідоксин) — 1,0 мг, вітамін В9 (фоліева кислота) — 0,1 мг, вітамін В12 (цианокобаламін) — 1 мкг.
Основними компонентами ДД “Гінкго білоба з вітаміном В” є флавоглікозиди та терпенові лактони. Завдяки властивостям цих складових, ДД “Гінкго білоба з вітаміном В” впливає різнобічно на організм людини:
- перешкоджає гемолізу еритроцитів, що веде до тромбоутворення;
- має протизапальну дію;
- підвищує міцність та еластичність стінок кровоносних судин;
- цілюще впливає на функції головного мозку;
- активізує розумову діяльність;
- сприяє поліпшенню пам'яті;
- має антиоксидантні властивості, захищає організм від дії вільних радикалів;
- сприяє збільшенню вироблення енергії клітинами;
- перешкоджає передчасному старінню.
Показання до застосування
Астенічні стани:
- погіршення пам'яті, працездатності, концентрації уваги, здатності до навчання, зниження швидкості мислення;
- при великих інтелектуальних перевантаженнях;
- нездужання, стомлюваність;
- поганий настрій, апатія, порушення сну;
- невротичні порушення.
При порушеннях мозкового кровообігу:
- погіршення пам'яті, уваги;
- запоморочення, порушення стійкості, головний біль, шум, дзвін у вухах, зниження слуху;
- підвищена дратівливість, занепокоєння, тривожність.
При порушеннях периферійного кровообігу та мікроциркуляції:
- атеросклеротичне ураження судин, облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, варикозне розширення вен, геморой, тромбофлебіт, хвороба Рейно та ін.;
- мерзлякуватість ніг, поколювання, важкість в ногах, біль при ходьбі;
- судоми, набряки, трофічні порушення шкіри;
- порушення потенції.
Дегенеративні зміни нервової системи:
- вікові зміни мозку, занепад сил, зниження інтелекту, втрата активної поведінки, депресивні стани;
- атрофія зорових нервів, дегенерація жовтої плями, сітківки;
- діабетична полінейропатія;
- реабілітація після ішемічних інсультів та коронарних тромбозів, травм.
Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі загальнозміцнюючої дії, що поліпшує мікроциркуляцію в тканинах та є додатковим джерелом вітаміну С і рутина.
Протипоказання
Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20 градусів.
Термін придатності
24 місяці від дати вироблення, при умові зберігання герметичності упаковки.