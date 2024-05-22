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Гінкго білоба+вітаміни групи В (319805) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Діагнози
Гінкго білоба+вітаміни групи В
Ціна в місті Київ
Без рецепта
80 шт, 0,25 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Гінкго білоба+вітаміни групи В інструкція із застосування

Склад

Екстракт гінкго білоба — 100 мг, вітамін В1 (тіамін) — 1,0 мг, вітамін В2 (рібофлавін) — 1,0 мг, вітамін ВЗ (ніацин) — 5,0 мг, вітамін В4 (холін) — 50 мг, вітамін В5 (пантотенова кислота) — 3,0 мг, вітамін В6 (пірідоксин) — 1,0 мг, вітамін В9 (фоліева кислота) — 0,1 мг, вітамін В12 (цианокобаламін) — 1 мкг.

Основними компонентами ДД “Гінкго білоба з вітаміном В” є флавоглікозиди та терпенові лактони. Завдяки властивостям цих складових, ДД “Гінкго білоба з вітаміном В” впливає різнобічно на організм людини:

  • перешкоджає гемолізу еритроцитів, що веде до тромбоутворення;
  • має протизапальну дію;
  • підвищує міцність та еластичність стінок кровоносних судин;
  • цілюще впливає на функції головного мозку;
  • активізує розумову діяльність;
  • сприяє поліпшенню пам'яті;
  • має антиоксидантні властивості, захищає організм від дії вільних радикалів;
  • сприяє збільшенню вироблення енергії клітинами;
  • перешкоджає передчасному старінню.

Показання до застосування

Астенічні стани:

  • погіршення пам'яті, працездатності, концентрації уваги, здатності до навчання, зниження швидкості мислення;
  • при великих інтелектуальних перевантаженнях;
  • нездужання, стомлюваність;
  • поганий настрій, апатія, порушення сну;
  • невротичні порушення.

При порушеннях мозкового кровообігу:

  • погіршення пам'яті, уваги;
  • запоморочення, порушення стійкості, головний біль, шум, дзвін у вухах, зниження слуху;
  • підвищена дратівливість, занепокоєння, тривожність.

При порушеннях периферійного кровообігу та мікроциркуляції:

  • атеросклеротичне ураження судин, облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, варикозне розширення вен, геморой, тромбофлебіт, хвороба Рейно та ін.;
  • мерзлякуватість ніг, поколювання, важкість в ногах, біль при ходьбі;
  • судоми, набряки, трофічні порушення шкіри;
  • порушення потенції.

Дегенеративні зміни нервової системи:

  • вікові зміни мозку, занепад сил, зниження інтелекту, втрата активної поведінки, депресивні стани;
  • атрофія зорових нервів, дегенерація жовтої плями, сітківки;
  • діабетична полінейропатія;
  • реабілітація після ішемічних інсультів та коронарних тромбозів, травм.

Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі загальнозміцнюючої дії, що поліпшує мікроциркуляцію в тканинах та є додатковим джерелом вітаміну С і рутина.

Протипоказання

Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20 градусів.

Термін придатності

24 місяці від дати вироблення, при умові зберігання герметичності упаковки.