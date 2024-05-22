Астенічні стани:

погіршення пам'яті, працездатності, концентрації уваги, здатності до навчання, зниження швидкості мислення;

при великих інтелектуальних перевантаженнях;

нездужання, стомлюваність;

поганий настрій, апатія, порушення сну;

невротичні порушення.

При порушеннях мозкового кровообігу:

погіршення пам'яті, уваги;

запоморочення, порушення стійкості, головний біль, шум, дзвін у вухах, зниження слуху;

підвищена дратівливість, занепокоєння, тривожність.

При порушеннях периферійного кровообігу та мікроциркуляції:

атеросклеротичне ураження судин, облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, варикозне розширення вен, геморой, тромбофлебіт, хвороба Рейно та ін.;

мерзлякуватість ніг, поколювання, важкість в ногах, біль при ходьбі;

судоми, набряки, трофічні порушення шкіри;

порушення потенції.

Дегенеративні зміни нервової системи:

вікові зміни мозку, занепад сил, зниження інтелекту, втрата активної поведінки, депресивні стани;

атрофія зорових нервів, дегенерація жовтої плями, сітківки;

діабетична полінейропатія;

реабілітація після ішемічних інсультів та коронарних тромбозів, травм.

Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі загальнозміцнюючої дії, що поліпшує мікроциркуляцію в тканинах та є додатковим джерелом вітаміну С і рутина.