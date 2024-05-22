ГЕРБАСТРЕСС (319802) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
ГЕРБАСТРЕСС інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить:
активні інгредієнти: екстракт пасифлори (Passiflora incarnata) — 50 мг, екстракт суцвіття хмелю (Humulus lupulus) — 50 мг, екстракт насіння вівса (Avena sativa) — 50 мг, екстракт квітів ромашки (Matricaria chamomila) — 30 мг, екстракт коренів женьшеню сибірського (Eleutherococcus senticocus) — 30 мг, піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) — 2 мг, ціанокобаламін (вітамін В12) — 3 мкг;
допоміжні речовини:
- наповнювачі: кальцію гідрофосфат безводний, целюлоза мікрокристалічна;
- розпушувач: натрію кроскармелоза;
- ковзна речовина: магнію стеарат.
Вміст вітамінів у % від рекомендованої денної дози: піридоксину гідрохлорид — 100%, ціанокобаламін — 100%.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на рекомендовану добову дозу (1 таблетку): білки — 22 мг, вуглеводи — 170 мг, жири — 5 мг; 3,39 кДж/0,81 ккал.
Показання
Може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів, ефірних олій, органічних кислот, тритерпенових глікозидів, вітамінів, мінералів з метою створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини при підвищеній збудливості нервової системи та пригніченому настрою в умовах підвищеного стресу, в тому числі в побуті, під час напруженої роботи та навчання, а також жінкам в передменструальний період та під час пременопаузи.
Протипоказання
- Індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту
- Вагітність та період лактації
Спосіб застосування та дози
Вживати дорослим по 1 таблетці на добу під час їди; запивати 1 склянкою (200 мл) питної води. Рекомендований термін споживання 3–4 тижня. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
Форма випуску
Таблетки у блістерах № 10 або № 30 у картонній коробці.
Круглі двоопуклі таблетки світло-коричневого або коричневого кольору з нерегулярними світлими та темними вкрапленнями.
Упаковка
По 10 таблеток у блістері з алюмінієвої фольги та плівки полівінілхлоридної.
1 або 3 блістери разом з приміткою для споживача в картонній коробці.
Виробник
Гріндекс, АТ, Латвія