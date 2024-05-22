Може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів, ефірних олій, органічних кислот, тритерпенових глікозидів, вітамінів, мінералів з метою створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини при підвищеній збудливості нервової системи та пригніченому настрою в умовах підвищеного стресу, в тому числі в побуті, під час напруженої роботи та навчання, а також жінкам в передменструальний період та під час пременопаузи.