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ГЕРБАСТРЕСС (319802) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
ГЕРБАСТРЕСС
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

ГЕРБАСТРЕСС інструкція із застосування

Склад

1 таблетка містить:

активні інгредієнти: екстракт пасифлори (Passiflora incarnata) — 50 мг, екстракт суцвіття хмелю (Humulus lupulus) — 50 мг, екстракт насіння вівса (Avena sativa) — 50 мг, екстракт квітів ромашки (Matricaria chamomila) — 30 мг, екстракт коренів женьшеню сибірського (Eleutherococcus senticocus) — 30 мг, піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) — 2 мг, ціанокобаламін (вітамін В12) — 3 мкг; 

допоміжні речовини:

  • наповнювачі: кальцію гідрофосфат безводний, целюлоза мікрокристалічна;
  • розпушувач: натрію кроскармелоза;
  • ковзна речовина: магнію стеарат.

Вміст вітамінів у % від рекомендованої денної дози: піридоксину гідрохлорид — 100%, ціанокобаламін — 100%.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на рекомендовану добову дозу (1 таблетку): білки — 22 мг, вуглеводи — 170 мг, жири — 5 мг; 3,39 кДж/0,81 ккал.

Показання

Може бути рекомендована лікарем в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів, ефірних олій, органічних кислот, тритерпенових глікозидів, вітамінів, мінералів з метою створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини при підвищеній збудливості нервової системи та пригніченому настрою в умовах підвищеного стресу, в тому числі в побуті, під час напруженої роботи та навчання, а також жінкам в передменструальний період та під час пременопаузи.

Протипоказання

  • Індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту
  • Вагітність та період лактації

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 таблетці на добу під час їди; запивати 1 склянкою (200 мл) питної води. Рекомендований термін споживання 3–4 тижня. Подальший термін споживання узгоджується з лікарем. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Форма випуску

Таблетки у блістерах № 10 або № 30 у картонній коробці.

Круглі двоопуклі таблетки світло-коричневого або коричневого кольору з нерегулярними світлими та темними вкрапленнями.

Упаковка

По 10 таблеток у блістері з алюмінієвої фольги та плівки полівінілхлоридної.

1 або 3 блістери разом з приміткою для споживача в картонній коробці.

Виробник

Гріндекс, АТ, Латвія