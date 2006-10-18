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Антистрес-біокомплекс (319786) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антистрес-біокомплекс
Ціна в місті Київ
від 118,83 грн
Без рецепта
50 шт від 118,83 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Антистрес-біокомплекс інструкція із застосування

Склад

L- Триптофан — 25,0, екстракт звіробою (Hypericum реrforatum) — 50,0, пантотенат кальцію — 5,0, вітамін В1 — 1,6, вітамін В6 — 2,0, вітамін В12 — 0,003, екстракт шоломниці байкальської (Scutellaria baicalensis) — 100,0, магнію лактат — 120,0, цинку аспарагінат — 18,0. Кожна пігулка містить: магнію — 12 мг, цинку — 5 мг.

L- Триптофан, як каталізатор утворення серотоніну, є джерелом появи мелатоніну — гормона, синтезованого шишкоподобною залозою головного мозку. Мелатонін є настроювачем гормонів, які беруть участь в таких процесах, як:

— синхронізація біологічних ритмів;

— стабілізація нервової активності;

— регулювання сексуального дозрівання;

— імунітет організму;

— терморегуляція;

— сон;

— больовий контроль; 

— рухова активність;

— рівень задоволеності (настрій).

При нестачі мелатоніну в організмі відбуваються збої, такі як: епілепсія, розсіяний склероз, депресія, ревматоїдні артрити та ін.

Вітаміни групи В є компонентами, які доповнюють один одного в передачі клітинам організму енергії. При недостатньому забезпеченні організму енергією з'являються порушення м'язової і серцевої діяльності, порушення функцій нервової системи, зміна настрою, порушення сну і пам'яті.

Мінерали і екстракт шоломниці байкальської сприяють спокійній діяльності нервової системи. За седативним ефектом екстракт шоломниці байкальської перевищує пустирник і валеріану.

Спосіб застосування

Дорослим і підліткам з 16 років по 1 капсулі 3 рази в день за 30 хвилин до їди. Курс прийому 2–3 місяці, які можна повторювати 1–2 рази в рік.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату, діти до 16 років, вагітні та годуючі груддю.

Перед прийомом проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів, недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 25 °C, відносна вологість не більше 75%.

Упаковка

50 капсул у блістері.

АНТИСТРЕС-БІОКОМПЛЕКС
АНТИСТРЕС-БІОКОМПЛЕКС капсули, №50
від 118,83 грн
В наявності в 7 аптеках
Ціни в аптеках
АНТИСТРЕС-БІОКОМПЛЕКС
АНТИСТРЕС-БІОКОМПЛЕКС капсули, №50
від 118,83 грн
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