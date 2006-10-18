L- Триптофан — 25,0, екстракт звіробою (Hypericum реrforatum) — 50,0, пантотенат кальцію — 5,0, вітамін В1 — 1,6, вітамін В6 — 2,0, вітамін В12 — 0,003, екстракт шоломниці байкальської (Scutellaria baicalensis) — 100,0, магнію лактат — 120,0, цинку аспарагінат — 18,0. Кожна пігулка містить: магнію — 12 мг, цинку — 5 мг.



L- Триптофан, як каталізатор утворення серотоніну, є джерелом появи мелатоніну — гормона, синтезованого шишкоподобною залозою головного мозку. Мелатонін є настроювачем гормонів, які беруть участь в таких процесах, як:



— синхронізація біологічних ритмів;



— стабілізація нервової активності;



— регулювання сексуального дозрівання;



— імунітет організму;



— терморегуляція;



— сон;

— больовий контроль;



— рухова активність;



— рівень задоволеності (настрій).



При нестачі мелатоніну в організмі відбуваються збої, такі як: епілепсія, розсіяний склероз, депресія, ревматоїдні артрити та ін.



Вітаміни групи В є компонентами, які доповнюють один одного в передачі клітинам організму енергії. При недостатньому забезпеченні організму енергією з'являються порушення м'язової і серцевої діяльності, порушення функцій нервової системи, зміна настрою, порушення сну і пам'яті.



Мінерали і екстракт шоломниці байкальської сприяють спокійній діяльності нервової системи. За седативним ефектом екстракт шоломниці байкальської перевищує пустирник і валеріану.