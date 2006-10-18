Антистрес-біокомплекс (319786) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Антистрес-біокомплекс інструкція із застосування
Склад
L- Триптофан — 25,0, екстракт звіробою (Hypericum реrforatum) — 50,0, пантотенат кальцію — 5,0, вітамін В1 — 1,6, вітамін В6 — 2,0, вітамін В12 — 0,003, екстракт шоломниці байкальської (Scutellaria baicalensis) — 100,0, магнію лактат — 120,0, цинку аспарагінат — 18,0. Кожна пігулка містить: магнію — 12 мг, цинку — 5 мг.
L- Триптофан, як каталізатор утворення серотоніну, є джерелом появи мелатоніну — гормона, синтезованого шишкоподобною залозою головного мозку. Мелатонін є настроювачем гормонів, які беруть участь в таких процесах, як:
— синхронізація біологічних ритмів;
— стабілізація нервової активності;
— регулювання сексуального дозрівання;
— імунітет організму;
— терморегуляція;
— сон;
— больовий контроль;
— рухова активність;
— рівень задоволеності (настрій).
При нестачі мелатоніну в організмі відбуваються збої, такі як: епілепсія, розсіяний склероз, депресія, ревматоїдні артрити та ін.
Вітаміни групи В є компонентами, які доповнюють один одного в передачі клітинам організму енергії. При недостатньому забезпеченні організму енергією з'являються порушення м'язової і серцевої діяльності, порушення функцій нервової системи, зміна настрою, порушення сну і пам'яті.
Мінерали і екстракт шоломниці байкальської сприяють спокійній діяльності нервової системи. За седативним ефектом екстракт шоломниці байкальської перевищує пустирник і валеріану.
Спосіб застосування
Дорослим і підліткам з 16 років по 1 капсулі 3 рази в день за 30 хвилин до їди. Курс прийому 2–3 місяці, які можна повторювати 1–2 рази в рік.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів препарату, діти до 16 років, вагітні та годуючі груддю.
Перед прийомом проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів, недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 25 °C, відносна вологість не більше 75%.
Упаковка
50 капсул у блістері.