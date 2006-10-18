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Антиоксидантний біокомплекс (319785) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антиоксидантний біокомплекс
Ціна в місті Київ
від 79,83 грн
Без рецепта
50 шт від 79,83 грн
В наявності в 4 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
5.1. Дієтичні добавки — антиоксиданти
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Антиоксидантний біокомплекс інструкція із застосування

Протипоказання

Не рекомендується вагітним і жінкам, що годують груддю.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 °C.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС
АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС капсули, №50
від 79,83 грн
В наявності в 4 аптеках
Ціни в аптеках
АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС
АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС капсули, №50
від 79,83 грн
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