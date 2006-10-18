Антиоксидантний біокомплекс (319785) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 79,83 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
Антиоксидантний біокомплекс інструкція із застосування
Протипоказання
Не рекомендується вагітним і жінкам, що годують груддю.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 °C.
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.
АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС капсули, №50
від 79,83 грн