Л-тирозин (L-tyrosine)
Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
Л-тирозин інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: L-Тирозин — 400,0 мг; йодид калію — 0,026 мг; наповнювачі: кальцію стеарат, МКЦ, лактоза, крохмаль, сорбіт.
Кожна таблетка містить: йоду — 20 мкг.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям з 16 років по 1 капсулі 3 рази на день до їжі. Курс прийому 3–4 тижні. Повторний прийом можливий через місяць.
Протипоказання
Заборонено вживати особам, що приймають антидепресанти; вагітним жінкам; при шизофренії; з обережністю застосовувати при підвищеному артеріальному тиску.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Форма випуску
Капсули. Кількість вказана на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 градусів .
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.