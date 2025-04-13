Дієтичні добавки — джерела амінокислот

Л-тирозин (L-tyrosine)

L-ТИРОЗИН капсули №50
Ціни в Київ
від 94,08 грн
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Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Л-тирозин інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: L-Тирозин — 400,0 мг; йодид калію — 0,026 мг; наповнювачі: кальцію стеарат, МКЦ, лактоза, крохмаль, сорбіт.

Кожна таблетка містить: йоду — 20 мкг.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям з 16 років по 1 капсулі 3 рази на день до їжі. Курс прийому 3–4 тижні. Повторний прийом можливий через місяць.

Протипоказання

Заборонено вживати особам, що приймають антидепресанти; вагітним жінкам; при шизофренії; з обережністю застосовувати при підвищеному артеріальному тиску.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Форма випуску

Капсули. Кількість вказана на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 градусів .

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.