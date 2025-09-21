Київ
Л-тирозин (L-tyrosine)
Л-тирозин (L-tyrosine)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
139,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 23.09 після 15:00
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
158,59
Економія при броні:
-4,76 грн
153,83
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 23.09 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 23.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 23.09 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
145,00
Економія при броні:
-5,70 грн
139,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 23.09 після 15:00
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
117,00
Економія при броні:
-8,19 грн
108,81
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
155,36
Економія при броні:
-4,66 грн
150,70
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
154,06
Економія при броні:
-4,62 грн
149,44
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
144,70
Економія при броні:
-5,40 грн
139,30
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
154,06
Економія при броні:
-4,62 грн
149,44
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
144,40
Економія при броні:
-5,10 грн
139,30
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
149,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,50
Економія при броні:
-7,20 грн
139,30
грн
Забронювати
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
2.8 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 24.09 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
144,30
Економія при броні:
-5,00 грн
139,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
144,70
Економія при броні:
-5,40 грн
139,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
L-тирозин капсули №50
Еліт-фарм
146,20
грн
Забрати 23.09 після 17:00
Показати більше
